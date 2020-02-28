В Госдуме исключили военное противостояние России и Турции в Сирии

Россия и Турция не перейдут к военному противостоянию в Сирии и сумеют договориться. Уверенность в этом выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя обострение ситуации в Идлибе.

Ранее стало известно о крупномасштабном наступлении террористов на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве.

- Уверен, что скатывание к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии невозможно, - заявил Леонид Слуцкий журналистам. - И это хорошо понимают и в обеих столицах, и военные командиры на земле.

Парламентарий считает, что "недоброжелателям не стоит праздновать победу, что им якобы удалось в Идлибе как-то стравить или развести Россию и Турцию".

Слуцкий прогнозирует, что государства сумеют преодолеть сложности "найти общий язык и совместно продолжить обеспечивать безопасность в зоне деэскалации Идлиб".

- Турция должна выполнять все соответствующие договоренности, - подчеркнул также депутат. - Со своей стороны выражаем самые глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных.