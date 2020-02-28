В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

В ряде регионов России в начале марта средние температуры воздуха будут выше нормы. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Например, в Тульской, Калужской, Рязанской областях и в центрально-черноземных зонах (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская) температура на 7-10 градусов превысит климатическую норму. На восемь градусов температура будет выше в Ростовской и Астраханской областях, пишет РИА Новости. Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях. Почти также будет и в северо-западном регионе.

По словам синоптика, еще большее превышение средних значений будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири. Например, на 8-10 градусов выше нормы будет температура в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Такие же температуры ожидаются в Западной Сибири. Рекордное повышение - до 12 градусов - ожидается на Таймыре и в Якутии.

Ранее метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC объяснили аномально теплую зиму в России, Европе и Соединенных Штатах. По их данным, все дело в очень устойчивой области низкого давления в районе Северного полюса. Из-за этого ветры, которые обычно направляют холодный воздух на юг, оказались заблокированными и циркулируют на самом севере Земли.