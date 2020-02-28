В Швейцарии из-за коронавируса отменили знаменитый карнавал в Базеле

Швейцарский Базель в этом году из-за коронавируса остался без Фаснахта - самого масштабного и популярного у туристов карнавала страны, который традиционно проводится в первых числах марта. Власти конфедерации вслед за Италией в пятницу были вынуждены запретить проведение всех массовых мероприятий. Как передает ТАСС, такое решение было принято на чрезвычайном заседании правительства.

"Учитывая ситуацию с коронавирусом, масштабные мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек запрещены", - говорится в сообщении кабинета министров.

На данный момент случаи заражения коронавирусом в Европы зафиксированы в Великобритании, Франции, Германии, Финляндии и других странах. Наиболее неблагоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в Италии, где власти были вынуждены ввести исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку заболевания. Мэрия Венеции ранее приняла решение приостановить популярный у туристов карнавал. С пятницы также отменены все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска.