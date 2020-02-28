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28.02.2020 02:31
Рубрика: В мире

Вертолеты Израиля атаковали позиции сирийских военных

Вертолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. Об этом в пятницу сообщил государственный телеканал Сирии Ikhbariya.

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По его данным, атаке подверглись позиции военных САР в деревнях Кахтания, Аль-Хуррия и освобожденном городе Кунейтра. В результате легкие ранения получили трое военнослужащих, пишет РИА Новости. Отмечается, что удары были нанесены со стороны Голанских высот.

Напомним, 24 февраля, силы ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку Израиля на Дамаск. Обстрел велся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Тогда сообщалось, что целью ударов стали террористические объекты, принадлежащие радикальной палестинской группировке "Исламский джихад" (запрещена в РФ) на юге Дамаска.

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