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28.02.2020 12:06
Рубрика: Видео

Видео: владелец Mazda нашел под капотом пригревшуюся кобру

Текст: Вадим Давыденко

"Следить нужно за своей машиной. Поглядите, что творится у вас под капотом" , - стоило бы сказать владельцу белой Mazda на этом видео. И речь идет не масле, которое давно не менялось, и не об "убитом" моторе. Прямо на остывающем двигателе машины вольготно разлеглась двухметровая королевская кобра.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Видео снято в провинции Сарабури (Таиланд), поэтому не стоит удивляться поведению опасного пресмыкающегося: кобры в принципе любят темные тесные пещеры и норы, особенно в период линьки. Летом прошлого года аналогичный случай произошел в Пхукете, где такая же кобра притаилась под капотом припаркованной у школы Honda, а осенью в машине местного полицейского спрятался от проливного дождя некрупный питон.

Во всех случаях приходилось вызывать специалистов-змееловов, которые осторожно извлекали змей из машины и отвозили на природу.

Так сделали и в этот раз, и теперь, думается, владелец Mazda до конца жизни будет поднимать капот машины со всеми предосторожностями, а в салон садиться только после тщательнейшего осмотра.

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#видео #авто