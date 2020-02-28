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28.02.2020 15:05
Рубрика: Видео

Видео: водитель-новичок мучается, выезжая с полупустой парковки

Текст: Вадим Давыденко

Когда бывалые шоферы шутят о вещах, на которые можно смотреть вечно, то к горящему огню и льющейся воде обычно добавляют водителя-новичка, паркующегося на тесном пятачке. Дескать, долгое это и умиротворяющее действо: метр вперед, поворот руля, метр назад, снова поворот руля и так до бесконечности. Внимательный зритель успеет спокойно заварить чай и выпить пару чашек, прежде, чем бедолага с наклейкой "чайник" на заднем стекле вырулит с парковочного места на простор.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но смотреть на мытарства этого водителя-новичка на полупустой стоянке где-то в Канаде просто невозможно. Мучения самого автомобилиста и его BMW можно ощутить физически. Хочется крикнуть ему: да что же ты творишь, дружище? В какую сторону выворачиваешь? Ты хорошо понимаешь, что делаешь?

Сначала может показаться, что водитель хочет сдать назад с парковки, свернуть вправо и уехать, но после трех минут пыхтения на месте и неловкого маневрирования, становится понятно, что на самом-то деле ехать ему нужно влево и вместо поворота на 90 градусов он зачем-то делает 270-градусный.

Парковка, кстати, относительно свободна и выехать с нее можно первым же поворотом руля, но наш герой не ищет легких путей и упорно "вальсирует" на крохотном пятачке, в который сам себя и загнал.

В комментариях под видео пользователи не скупятся на уничижительные оценки и обидные сравнения, но давайте проявим снисходительность. Кто из вас, бывалых водителей, не был в свое время таким же, как этот владелец BMW, взмокшим, бледным от волнения и с пульсом под 200 ударов в минуту?

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#видео #авто