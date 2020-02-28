Володин назвал самый важный закон февраля

Госдума приняла этот закон в третьем чтении 20 февраля. Документ подготовлен по итогам поручений президента. Ранее в Послании Федеральному собранию глава государства предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми.

- Это закон, который очень ждали люди, - уверен Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.

Изменения, напомнил он, коснутся семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Семьи, где родился первый ребенок, получат 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей.

Кроме того, программа продлевается до 2026 года, а процедура получения помощи стала максимально простой и оперативной".

Между тем

По итогам прошедшего месяца Вячеслав Володин также отметил работу комитета по образованию и науке за подготовку к рассмотрению закона о бесплатном горячем питании в школах. Этот закон также уже принят Госдумой. Основная новелла документа - о бесплатном и качественном горячем питании младшеклассников.

Кроме того, спикер ГД по традиции выделил самых активных депутатов в зале пленарных заседаний за прошедший месяц. Он отметил Ольгу Окуневу ("Единая Россия"), Алексея Куринного (КПРФ), Сергея Иванова (ЛДПР) и Олега Нилова ("Справедливая Россия").