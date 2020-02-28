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28.02.2020 11:14
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Русская пианистическая школа предстанет в двух звездных дуэтах, Алла Демидова скажет заветное слово под музыку Бетховена и Чайковского, Майкл Спайрес и Динара Идрисова споют про царей и влюбленных, а Жан-Кристоф Спинози и Российский национальный молодежный симфонический оркестр разошлет "Приглашение к танцу".
Фото: МКЗ "Зарядье" Фото: МКЗ "Зарядье"
Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Борис Березовский, Александр Гиндин, Варвара Кутузова, Константин Емельянов в сопровождении Национального филармонического оркестра России (дирижер Арсентий Ткаченко).

Что играет: В. А. Моцарт - Концерт для двух фортепиано с оркестром, К. Сен-Санс - "Карнавал животных", Б. Барток - Концерт для двух фортепиано, ударных и оркестра, Дж. Гершвин - "Американец в Париже", Л. Бернстайн - Сюита из мюзикла "Вестсайдская история".

Почему идти: Цикл фортепианных дуэтов - фишка "Зарядья"; такого нигде больше нет. На это раз в роскошном зале встречаются мастера черно-белых клавиш Борис Березовский и Александр Гиндин и только-только оперившиеся (но уж настоящие звезды!) Варвара Кутузова и Константин Емельянов; искушенной публике будет что обсудить после концерта. Русская пианистическая школа по-прежнему вдохновляет - чтобы там не говорили зануды и завистники.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 8 марта; 1 000 - 5 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России (дирижер Винценц Праксмарер), солистка Анастасия Белукова, художественное слово - Алла Демидова.

Что играет: Л. ван Бетховен - Музыка к трагедии И.В. Гете "Эгмонт" для сопрано и оркестра, П. Чайковский "Франческа да Римини" - симфоническая фантазия по Данте, "Итальянское каприччио" на темы народных песен для оркестра.

Почему идти: Идущий в "Зарядье" фестиваль "Бетховен и Чайковский" продолжится сопоставлениями уже не только музыкальными, но и литературными. В концерте примет участие актриса Алла Демидова - ее художественное слово поможет Национальному филармонического оркестру России собрать в единое целое страстность Чайковского и величественность Данте, героику Бетховена и патетику Гете.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 5 марта; 1 000 - 3 500 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Майкл Спайрес, Диляра Идрисова в сопровождении оркестра Musica Viva (дирижер Филипп Чижевский).

Что играет: В. А. Моцарт - арии и дуэты из опер "Идоменей, царь критский", "Митридат, царь Понтийский", "Милосердие Тита", Дж. Россини - арии из опер "Золушка", "Синьор Брускино", "Дева озера", "Граф Ори", П. Масканьи - интермеццо из оперы "Сельская честь", Г. Доницетти - ария и дуэт из оперы "Любовный напиток".

Почему идти: Майкл Спайрес и Динара Идрисова поделили программу концерта на две части: в первом отделении поют "Цари", во втором - "Влюбленные". Американский лирический тенор, чей голос изрядно напоминает Николая Гедду, раскроет подноготную сильных мира сего, а преуспевшая в колоратуре солистка Башкирского театра оперы и балета Динара Идрисова воспоет любовь во всех ее мыслимых проявлениях.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 2 марта; 400 - 2 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Солисты, хор и оркестр Московского музыкального театра "Геликон-опера" (дирижер Валерий Кирьянов), солисты Вадим Заплечный, Анна Пегова, Алексей Исаев, Валентина Гофер, Дмитрий Хромов и др.

Что играет: Дж. Верди - "Отелло" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: "Геликон-опера" славится своими небанальными постановками - худрук театра Дмитрий Бертман не даст заскучать даже новичку, не отличающему каватину от кабалетты. Однако концертное исполнение - совсем другое дело; вокальную выучку никаким антуражем не прикроешь. Выдержат ли ведущие солисты "Геликона" испытание одним из сложнейших вердиевских творений? Отзовется ли "подлинно реалистическая музыкальная драма" (как называл "Отелло" И. Соллертинский) в сердцах слушателей? Оценку они выставят по гамбургскому счету.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 3 марта; 500 - 2 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Жан-Кристоф Спинози), солистки Ирина Боженко, Елена Таросян.

Что играет: Г. Берлиоз - Вальс из "Фантастической симфонии", К. М. Вебер - "Приглашение к танцу", Ж. Оффенбах - Баркарола из оперы "Сказки Гофмана", И. Брамс - Венгерские танцы № 1 и № 5, И. Штраус - Быстрая полька "Да здравствуют мадьяры", Вальс "На прекрасном голубом Дунае", П. Чайковский - Вальс цветов из музыки балета-феерии "Щелкунчик", Вальс-скерцо для скрипки с оркестром, Ш. Гуно - Вальс Джульетты из оперы "Ромео и Джульетта", Л. Делиб - Испанское болеро, М. Равель - "Вальс" (хореографическая поэма).

Почему идти: Набор куртуазного меломана: тут ему и вальсы в широчайшем ассортименте - от разудалого Штрауса до разухабистого Равеля, и насмешливое болеро Делиба "Красавицы Кадикса", и баркарола из "Сказок Гофмана" - образец обманчивой простоты, и благородно-возвышенное "Приглашение к танцу" Вебера. Симфонические миниатюры разных эпох и стилей - в дар всем милым дамам от Российского национального молодежного симфонического оркестра и галантного маэстро Жана-Кристофа Спинози.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Филармония-2"; 5 марта; Концертный зал им. Чайковского; 8 марта; 300 - 2 000 руб.

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