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Вышел тизер сериала "Водоворот" от режиссера "Ла-Ла Ленда" Шазелла

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    28.02.2020, 13:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Netflix опубликован тизер-трейлер крайне ожидаемого сериала "Водоворот" (The Eddy), продюсером и постановщиком стартовых эпизодов которого выступил Дэмьен Шазелл. Тот, что заласканный "Ла-Ла Ленд" (шесть "Оскаров") и мощную драму "Одержимость" снял.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures
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В центре истории - живущий в Париже пианист из Нью-Йорка Эллиот (его сыграл Андре Холланд, "Американская история ужасов"). Некогда звезда, но ныне ушедший в закат, управляющий убыточным джаз-клубом и погрязший в противоречивых отношениях с певицей (Иоанна Кулиг, "Холодная война").

Ситуацию усложняют проблемы криминального свойства с деловым партнером (Тахар Рахим, "Пророк") и внезапно объявившаяся дочь-подросток - пятнадцатилетняя Джулия (Амандла Стенберг, "Голодные игры").

Музыка - Глен Баллард, работавший с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном, среди прочего.

Релиз восьмисерийного сезона состоится 8 мая.

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