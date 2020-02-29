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29.02.2020 13:33
Рубрика: В мире

Абэ выразил надежду на применение нового теста по коронавирусу уже в марте

Текст: Александр Саможнев

Власти рассчитывают уже в марте начать использование новых тест-систем, которые позволят выявить наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в течение 15 минут, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

Фото: EPA/LAURENT GILLIERON
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По словам политика, правительство делает все возможное для расширения возможности тестирования. При этом новый анализ на коронавирусную инфекцию будет на 70 процентов покрываться за счет медицинской страховки.

Ранее агентство Kyodo распространило сообщение, что японские специалисты создали экспресс-тест, позволяющий выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека всего за 30 минут.

Между тем в Японии подтверждены 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек являются пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По официальным данным, 11 человек скончались от болезни, еще около 50 граждан находятся в тяжелом состоянии.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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