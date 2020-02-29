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Рубрика: В мире

Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса

Билл Гейтс. Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann Билл Гейтс. Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Билл Гейтс. Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Всего за неделю суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 444 миллиарда долларов из-за распространения коронавируса COVID-19, который негативно повлиял на фондовые биржи. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Фото: AFP Photo
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Самые большие потери понесли три самых богатых человека - глава компании Amazon Джефф Безос, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Их суммарное состояние сократилось примерно на 30 миллиардов, пишет РИА Новости. Не обошли стороной убытки и главу компании Tesla Илона Маска. Он лишился девяти миллиардов долларов. Неудачной стала неделя и для основателя Facebook Марка Цукерберга - он потерял более 6,5 миллиарда долларов.

В четверг биржи Европы и США обрушились на фоне очередной волны паники вокруг распространения коронавируса: европейские индексы теряли более 4%, а американские - больше 3%. В пятницу ведущие американские фондовые индексы закрылись снижением в пределах 0,9-3%.

Напомним, вспышка вызванного COVID-19 заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным ВОЗ, число зараженных на территории материкового Китая составляет почти 79 тысяч человек, скончались 2,8 тысячи. Общее число зараженных за пределами КНР достигло 4691. Случаи инфицирования выявлены в 51 стране мира. Количество летальных исходов выросло до 67.

В мире США Экономика Финансы Фондовый рынок Распространение коронавируса COVID-19

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