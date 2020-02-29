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29.02.2020 04:55
Рубрика: Общество

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4,7 тысячи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Фото: REUTERS/GUSTAVO GRAF
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Отмечается, что общее число зараженных вне КНР достигло 4691. Случаи инфицирования выявлены в 51 стране мира, пишет РИА Новости. Количество летальных исходов выросло до 67.

По последним данным ВОЗ, число зараженных на территории материкового Китая составляет почти 79 тысяч человек, скончались 2,8 тысячи. Общее число заразившихся COVID-19 во всем мире составляет 83,7 тысячи человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". По его словам, первые результаты вакцин от COVID-19 ожидаются через несколько недель. В мире сейчас разрабатывается свыше 20 вакцин и несколько препаратов проходят клиническое исследование.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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