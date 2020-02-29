Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, чтобы Турцию и Сирию оставили "один на один", неприемлемо ни с какой точки зрения. Такое мнение высказал первый зампред председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Российские представители работают там (в Сирии - прим. "РГ") в соответствии с просьбой, официально сформулированной законным правительством. Что касается претензий Эрдогана на то, чтобы определять судьбу Сирии, никаких полномочий на это у турецкого руководства нет. Эти полномочия не предоставлены сирийскими властями, эти полномочия не подкреплены никакими решениями ООН", - цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, турецкие власти таким образом заявляют претензии на то, чтобы диктовать свои условия соседним государствам. Подобные требования неприемлемы, поскольку это означает одностороннее вмешательство в сирийский внутриполитический процесс. Россия не может согласиться с такой позицией, уточнил Новиков.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в провинции Идлиб турецкие военные попали под обстрел сирийской армии. Инцидент произошел в ночь на 28 февраля, погибло 33 человека, около 30 получили ранения. Минобороны РФ сообщило, что турецкие подразделения территориально находились среди террористических формирований, против которых и велся огонь, но данных об их местонахождении в ЦПВС не поступало.