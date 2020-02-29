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29.02.2020 13:09
Рубрика: Власть

Депутат Госдумы оценил нежелание Украины праздновать 9 мая

Текст: Татьяна Замахина
В думском комитете по международным делам оценили отказ Украины праздновать День Победы 9 мая.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ранее заявление об этом сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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- Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно, - прокомментировал первый зампред комитета Дмитрий Новиков, которого цитирует RT. - Потому что любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идет о Великой Победе над фашизмом.

Новиков напомнил, что она была достигнута советским народом - включая украинцев - ценой невероятных жертв.

Подобные решения он оценил как продолжение деятельности, направленной на разрушение национальной памяти. Президент Владимир Зеленский "не может вырваться из той политики, которая навязывается ему узким кругом украинской элиты", считает парламентарий.

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