Geely Coolray получит спортивную версию с "задушенным" мотором

Geely Coolray для России получит 150-сильную "турботройку". Мотор с форсировкой на 177 л.с. покупателям будет недоступен. Об этом стало известно из поступившего в "РГ" пресс-релиза компании, в котором сообщается о старте предзаказов на новинку.

Интересно, что цены на машину пока не названы. Кроме того, в Geely анонсировали "информацию о других комплектациях". Не исключено, что их оснастят уже более мощным двигателем. Впрочем, понятно, что выбор в пользу 150-сильного агрегата сделан в угоду экономии. Транспортный налог с таких автомобилей существенно меньше.

Пока в Geely раскрыли особенности двух комплектаций - Flagship и Flagship Sport.

В первой уже будут доступны светодиодные фары, панорамную крышу с люком, комбинированную отделку салона, бесключевой доступ, круиз-контроль, мультимедиа с экраном 10,25 дюйма, "зимний пакет", система помощи при парковке, камера кругового обзора, функция контроля слепых зон.

Flagship Sport, по сути, та же версия, только со спортивным дизайном. У нее крыша контрастного черного цвета, крупный спойлер и черные накладки на боковых зеркалах в стиле "карбон".

Напомним, на данный момент Geely получила ОТТС на Coolray только китайской сборки, тогда как производство машин началось и в Беларуси. Там машины уже поступили в продажу, однако комплектации несколько отличаются. Версия Comfort чуть проще и оценена в 40,9 тысячи белорусских рублей - это около 1,2 млн рублей российских. Flagship стоит 43,9 тысячи - примерно 1,3 миллиона. Если судить по стоимости кроссоверов Atlas, то у нас они на 100-150 тысяч дороже. Впрочем, все прояснится в ближайшее время - продажи новинки должны стартовать в марте.