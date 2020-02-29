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Рубрика: В мире

Ким Чен Ын приказал блокировать все каналы проникновения в КНДР COVID-19

Фото: REUTERS/KCNA Фото: REUTERS/KCNA
Фото: REUTERS/KCNA

Лидер КНДР провел расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались чрезвычайные карантинные меры в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. Ким Чен Ын приказал блокировать все возможные пути проникновения нового вируса на территорию республики.

Фото: REUTERS/KCNA
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По мнению северокорейского лидера, в случае попадания COVID-19 в Северную Корею "последствия будут весьма серьезными", сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее в КНДР уже были введены жесткие меры карантина, однако принято решение еще более усилить карантин, досмотр грузов и обследование граждан, пишет ТАСС.

По словам Ким Чен Ына, не должно быть "никаких привилегированных". Он призвал установить строгую дисциплину, чтобы все жители страны и учреждения безоговорочно подчинялись требованиям карантина.

Напомним, в начале февраля северокорейские власти приняли решение о полной изоляции, прекратив регулярное пассажирское сообщение с Китаем и Россией. Находящимся на территории страны иностранцам запретили покидать пределы посольств и дипломатического квартала Пхеньяна.

В мире Восточная Азия Северная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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