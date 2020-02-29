"Ливерпуль" прервал серию из 44 матчей без поражений в чемпионате Англии

"Ливерпуль" проиграл в чемпионате Англии впервые с января 2019 года, уступив "Уотфорду" на выезде со счетом 0:3. Серия команды Юргена Клоппа длилась на протяжении 44 матчей.

Осечка без пяти минут чемпиона Англии произошла в матче 28-го тура. "Ливерпуль" отправился на выезд в гости к "Уотфорду", который влачит не самое приятное существование в нижней части турнирной таблицы. И вряд ли кто-то мог предположить, что именно этот клуб в итоге и прервет суперсерию мерсисайдцев.

В последний раз команда Юргена Клоппа познала горечь поражения в чемпионате Англии 3 января 2019 года от "Манчестер Сити". После этого на протяжении 44 матчей, из которых команда выиграла 39, "Ливерпуль" не проигрывал. Но достичь рекорда "Арсенала" легендарного Арсена Венгера - 49 матчей - им теперь не суждено.

Исмаила Сарр на 54-й и 60-й минутах и Трой Дини на 72-й оформили крупную победу "Уотфорда", который благодаря этому успеху выбрался из зоны вылета.