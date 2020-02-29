МИД указал на важность мирного соглашения между США и талибами для РФ

Подписание мирного соглашения между США и талибами имеет прямое значение для интересов безопасности РФ, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

По словам дипломата, нет уверенности в том, что соглашение между США и радикальным афганским движением "Талибан" (запрещено в России) будет выполняться на 100 процентов, однако оно создает возможность для перехода к запуску межафганских переговоров.

Кабулов также уточнил, что место проведения консультаций еще не выбрано, однако свои площадки предложили Германия, Норвегия, Узбекистан, Индонезия. Со своей стороны, талибы пожелали проводить переговоры в Москве.

Россия рассчитывает, что политический кризис в Афганистане после выборов президента не сорвет выполнение мирного соглашения между США и талибами, заключил спецпредставитель МИД РФ.

Напомним, США и движение "Талибан" (запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение. Подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.