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29.02.2020 19:19
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал слова Пристайко о прощении бывших врагов

Простить фашистскую Германию за то, что произошло в ходе Второй Мировой войны, нельзя, хотя к сегодняшнему Берлину претензий по этому поводу и нет. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ Киева праздновать День Победы 9 мая.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Особое внимание политик уделил словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о готовности через 75 лет после войны "простить" бывших врагов и "понять, почему произошла эта трагедия".

"[То есть] не было в той войне ни правых, ни виноватых. Значит, и Гитлера надо простить - такова логика Пристайко", - написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор добавил, что "нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя".

Добавим, что на Украине 9 мая остается Днем Победы. Но все основные торжественные мероприятия проходят накануне - в День памяти и примирения.

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