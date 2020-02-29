Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова турецкого лидера.

Ранее Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле, отметил, что турецкие военнослужащие пришли на территорию Сирии "не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа", а потому они будут там находиться, "пока народ не предложит нам уйти".

"Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", - приводит слова президента Турции РИА Новости.

"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", - напомнил в своем Twitter Алексей Пушков.

"Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это - самое важное", - констатировал российский сенатор.

Напомним, разговор двух лидеров состоялся 28 февраля. В беседе была "выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих", сообщила пресс-служба Кремля. И Путин, и Эрдоган подчеркнули необходимость дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии.