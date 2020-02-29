Президент Ирана позвонил российскому лидеру. Главы государств отметили важность борьбы с террористами при уважении суверенитета Сирии. Президент РФ также заверил, что Россия готова помочь с противодействием распространению коронавируса.

Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Рухани в связи с жертвами в результате вспышки коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь для противодействия распространению инфекции, сообщили в пресс-службе Кремля. Также лидеры затронули некоторые темы двусторонней повестки, обсудили ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Отмечена важность сохранения этого соглашения", - подчеркнули в Кремле. Ведь это значимый фактор поддержания международной безопасности.

Путин и Рухани предметно рассмотрели ситуацию в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость полной реализации договоренностей Астанинского формата. Прежде всего речь идет о борьбе с террористами при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Напомним, что вчера президенту России звонил турецкий лидер. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии и условились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время. Как сообщили в Кремле, такая встреча может состояться 5 или 6 марта в Москве.