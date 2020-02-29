Число погибших на дне рождения блогера в Москве выросло до трёх человек

В результате попадания сухого льда в бассейн в банном клубе на юге Москвы погибли три человека, ещё семеро пострадали. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее, напомним, было известно о двух погибших, но позже скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания в банном клубе, рассказал источник агенства.

Трагедия произошла на вечеринке по случаю 29-летия популярного блогера Екатерины Диденко. Как сообщала "РГ", девушка праздновала день рождения в банном клубе, в бассейне купались несколько человек, когда туда ради эффектной химической реакции бросили сухой лёд.

Возбуждено уголовное дело, в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве взять расследование под личный контроль.

Сама Екатерина Диденко жива.