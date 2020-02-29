Что нужно знать о самом большом концертном органе Москвы

24-часовой марафон инаугурации Большого концертного органа зала "Зарядье", стартовавший в полночь 29 февраля, войдет в историю как самое масштабное и уникальное "посвящение" музыкального инструмента. 24 часа беспрерывного звучания, 24 лучших органистов России и мира и 20 тысяч зрителей. Такого в мире раньше не делал никто, и это, без сомнения, войдет и в "Книгу рекордов России" и в "Книгу рекордов Гиннесса".

Почему стоит хотя бы раз послушать новый орган, из чего он сделан и в чем его уникальность… Мы ответили на десять наивных вопросов о новом органе, которые может быть неловко задать профессионалам.

1. Почему орган называют "королем инструментов"?

Это один из самых древних музыкальных инструментов в мире и уж точно самый большой. Орган - единственный музыкальный инструмент, который объединяет в себе звучание всего симфонического оркестра: можно услышать звуки флейты, гобоя, контрабаса, виолончели, английского рожка… И когда органист садится за инструмент, он превращается в дирижера, который управляет этим уникальным "живым" организмом, заставляя его каждый раз звучать по-новому.

2. Кто создал самый большой орган столицы и сколько на это потребовалось времени?

Этот орган был специально спроектирован для концертного зала "Зарядье" с учетом всех необходимых параметров: объема, акустики, архитектурных особенностей зала. Инструмент был изготовлен старейшей органостроительной фирмой Mühleisen, на счету которой более 100 новых органов. В общей сложности работа длилась четыре года, большинство элементов будущего инструмента изготавливались вручную. В Москву из Франции этот уникальный инструмент доставили семь грузовых трейлеров. Монтаж занял два месяца.

3. Что собой представляет самый большой орган Москвы?

По сути, это огромное сооружение высотой в три этажа, занимающее площадь в 161 квадратный метр. Общий вес - около 40 тонн. "Органный дом" разместился над сценой за зрительными местами. На каждом этаже "дома" располагается сложный механизм духового инструмента - моторы, воздуховоды и виндаллы, мехи, клавиатурная механика и большое количество труб.

Кстати, в "органный дом" скоро начнут водить экскурсии, и увидеть все это чудо инженерной и музыкальной мысли сможет любой желающий.

4. Главное в органе это трубы. Сколько их самом большом органе Москвы?

Всего в органе установлено 5737 труб различного состава, формы и длинны: металлические (изготовленные из олова и свинца) и деревянные (изготовленные из пяти сортов дерева), открытые и закрытые, полые внутри и с язычком, которые имитируют звучание разных инструментов оркестра. Самая большая труба достигает в длину шесть метров, самая маленькая - всего три сантиметра. 85 регистров - различно окрашенных тембров - составляют диспозицию инструмента.

5. Зрители обычно видят только фасадную часть. Из чего она состоит?

Фасадная часть органа состоит из 135 труб, которые своим очертанием напоминают холмы парка "Зарядье". Кстати, фасадная часть была установлена первой и была на своем месте уже к 9 сентября 2018 года, когда состоялось торжественное открытие зала.

6. Сколько консолей у московского органа?

Их две: стационарная, которая спрятана под фасадной частью органа, и мобильная, которая может быть расположена в любой точке зала по желанию органиста или задумки режиссера. Каждая консоль содержит четыре ручных мануала, педальные клавиатуры для ног, переключатель и центральный процессор (один из самых современных и мощных в мире). Уникальное преимущество органа Московского концертного зала "Зарядье" в том, что можно играть на обеих консолях одновременно. Это стало возможным благодаря уникальным "электронным мозгам" инструмента. Технические возможности практически не ограничены: органист может добиваться идеального звучания, сохранять в памяти необходимые тембровые краски и использовать их во время выступления.

7. Любой музыкальный инструмент нужно настраивать. Как настраивают орган?

Интонировка органа - это отладка качества и тембра, громкости и высоты трубы инструмента. Долгий и трудоемкий процесс интонировки требует абсолютной тишины, поэтому большинство работ велось в ночное время. В процессе интонировки мастера подрезали каждую трубу до определенной длины, чтобы звучание органа соответствовало 442 Гц, оркестровому музыкальному строю, и выстраивали красивую и ровную прогрессию звучания каждого тембра. Процесс интонировки занял шесть месяцев. А перед каждым концертом будут настраиваться язычковые трубы.

8. Говорят, что орган - это живой организм. Есть ли у него имя и с каким животным он ассоциируется?

Генеральный директор зала "Зарядье" Ольга Жукова обещает придумать для нового органа подходящее звучное и запоминающееся имя. А вот у директора органостроительной фирмы Mühleisen Патрика Арманда созданный им орган ассоциируется с мантой (самый крупный вид скатов), потому что он такой же элегантный, огромный и всеобъемлющий. Определился он и с цветом: московский орган для него оранжевый.

9. Я не смог попасть на инаугурацию органа. Когда начнется его полноценная концертная жизнь?

Уже в этом сезоне запланированы несколько органных концертов, в том числе и с участием музыкантов, принявших участие в открытии. 24 марта можно будет услышать Винфрида Бёнига (Германия), 3 мая - Жан-Пьера Стайверса (Нидерланды) и Ладу Лабзину, а 13 мая - Гуннар Иденстам (Швеция). Узнать подробности купить билеты можно на официальным сайте зала "Зарядье".

10. Какой орган теперь самый большой в России?

Самый большой орган в России по-прежнему находится в Кафедральном соборе Калининграда (4 мануала, 90 регистров и около 6,5 труб). Правда, по сути, это органный комплекс, состоящий из двух органов.