Новый московский орган зазвучал в "Зарядье"

Ровно сутки продлится инаугурация нового органа, самого большого в Москве, который впервые зазвучал для публики минувшей ночью. Ровно в полночь - в 00.00, в полной темноте, при свете сотен электрических лампочек, звездным дождем спускающихся из-под невидимых "колосников", раздались первые звуки нового московского "короля инструментов", и первая группа публики погрузилась в иммерсивное музыкальное действо, поставленное на сцене Концертного зала "Зарядье" швейцарским режиссером Даниэле Финце Паска.

Идея постановочной команды состояла в том, чтобы каждый зритель, который в течение суток будет приходить на инаугурацию органа, смог ощутить магию звука, таинство инструмента, одного из древнейших на земле, чья история уходит к Вавилону, к древнему Риму, Византии; каждый, кто придет, смог бы приблизиться к органу, рассмотреть его клавиатуры, педали, кнопки, рычаги, увидеть вблизи игру органиста.

В результате выкристаллизовалось действо с прологом, где зрителей встречают волонтеры в черном "тоннеле" (символизирующим философский переход от мирского к таинственному), своего рода, проводники, просвещающие публику рассказом об органе и затем уже провожающие группу в 30-40 человек на сцену. Именно здесь, на сцене, происходит необычное, далекое от любых традиционных концертных форматов действо, в котором работает все - звук, свет, цвет, пространство и сюрреалистический лабиринт - инсталляция из нотных листов органных сочинений. По извилистой дорожке этого лабиринта публике надо пройти, чтобы приблизиться к "сакральному" центру сцены, где в таинственной тьме светится новорожденный инструмент (точнее, органная консоль с клавиатурами).

Сам орган, размером с трехэтажный дом и сложной системой труб, моторов, мехов и механики, остается скрытым от глаз (возможно, в перспективе в Концертном зале появятся экскурсии в этот "Дом органа"). Но декор сцены - полукруг из светящихся диодных труб, продолжает линии знакомой уже публике видимой фасадной части органа с ее уже серебристой волной из 135 вертикальных труб, а "галактика" из лампочек освещает путь по лабиринту к светлой, легкой новой консоли органа, напоминающей пульт управления. Звуки органа растворяются в огромном темном пространстве зала, разливаясь цветной плазмой по трубам сценического декора: из синтеза рождается необычная сценическая мистерия. Сеанс ее длится 10-15 минут: публика движется по лабиринту, созерцая и слушая, и останавливается в центре сцены, где можно сосредоточиться на главном герое вечера - самом органе, его звуке, его клавиатурах, педалях, кнопках рычагах, а также - на искусстве органистов, меняющихся за инструментом каждый час.

Всего за время инаугурации на новом органе выступят 24 органиста из разных стран. Но первой в ряду стала Лада Лабзина - главный органист и главный хранитель нового органа в "Зарядье". В ее исполнении в первый час инаугурации прозвучали сочинения Баха, Кёрля, Таривердиева, Римского-Корсакова, Листа, Мусоргского. И в самом разном репертуаре новый орган очаровал звуком: мягкий, объемный, заполняющий пространство.

Орган в Концертном зале звучит уже 17 часов без перерыва. В 24.00 его инаугурация завершится и будет зафиксирован рекорд по длительности звучания органа за всю историю этого инструмента. Достижение планируется внести в Книгу рекордов Гиннесса. А пока марафон продолжается.

Прямая речь

Генеральный директор Концертного зала "Зарядья" Ольга Жукова:

- Это была моя заветная идея: провести инаугурацию органа в "Зарядье" так, как никто и никогда в мире этого не делал. Я изначально не рассматривала для себя формат концерта или гала-программы. Хотелось, чтобы открытие такого редкого музыкального инструмента в центре Москвы стало событием для всех. Именно поэтому я обратилась к знаменитому режиссеру Даниэле Финце Паска, известному своими постановками спектаклей, церемоний, зрелищ. Мы обсуждали с ним детально, исходя из наших возможностей, что можно придумать необычного, чем поразить публику, чтобы она запомнила этот день открытия органа навсегда. Так родилась идея иммерсионной инсталляции, вовлекающей зрителя в действо. В эти часы у нас происходит что-то невероятное, поток публики не прекращается ни на минуту: тысячи людей уже услышали звук нового московского органа. Даже мы не ожидали, что к нашему органу будет проявлен такой общественный интерес. Значит, действительно было важно открыть в Москве такой большой, красивый инструмент - концертный орган. Разумеется, органы есть во многих московских концертных залах, в католических храмах, но наш орган сегодня самый современный, а главное - он создавался специально под Концертный зал "Зарядье": проектировался вместе с залом, строился, интонировался. Интерес к органу настолько велик, что нам уже на этапе продаж пришлось увеличить количество билетов на каждый сеанс, и вместо 50 человек у нас проходят 75. Все это говорит о хорошем: нашим людям нужна музыка, нужно то, что трогало бы их душу.