Тедеско признался, что "Спартаку" немного повезло в матче с "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0).

По словам Тедеско, "красно-белым" немного повезло. "Мы заслужили три очка и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, ведь Комличенко дважды простил нас. Такие ситуации недопустимы. Забей он первый момент, счет был бы 1:1", - сказал Доменико.

Также Тедеско похвалил Романа Зобнина. Полузащитник сборной России забил первый мяч с апреля 2019 года.

"Сегодня Роман сыграл на топ-уровне. Что касается его позиции, то сегодня он появился на знакомом ему месте. Но при необходимости Зобнин может вернуться на фланг", - отметил Тедеско.

Добавим, что лучшим игроком матча "Динамо" - "Спартак" стал хавбек "красно-белых" Зелимхан Бакаев. Он открыл счет в дерби и отдал голевой пас Зобнину.