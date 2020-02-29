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29.02.2020 19:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тедеско признался, что "Спартаку" немного повезло в матче с "Динамо"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Динамо" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ

По словам Тедеско, "красно-белым" немного повезло. "Мы заслужили три очка и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, ведь Комличенко дважды простил нас. Такие ситуации недопустимы. Забей он первый момент, счет был бы 1:1", - сказал Доменико.

Также Тедеско похвалил Романа Зобнина. Полузащитник сборной России забил первый мяч с апреля 2019 года.

"Сегодня Роман сыграл на топ-уровне. Что касается его позиции, то сегодня он появился на знакомом ему месте. Но при необходимости Зобнин может вернуться на фланг", - отметил Тедеско.

Добавим, что лучшим игроком матча "Динамо" - "Спартак" стал хавбек "красно-белых" Зелимхан Бакаев. Он открыл счет в дерби и отдал голевой пас Зобнину.

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