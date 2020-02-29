Следователи завели дело по факту смерти чемпиона мира по велоспорту

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Дело завели по части 2 статьи 216 УК России "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии силовиков, сегодня территорию санатория "Металлург" в Ижевске очищали от деревьев. В это время на спортсмена, который находился там, упало дерево, и он скончался.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее о смерти спортсмена на своей странице в социальных сетях сообщил руководитель Федерации велоспорта Удмуртии Вячеслав Харин

- На лесоповале зацепило веткой падающего дерева, - написал Харин.

Также гибель Ведерникова подтвердила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.