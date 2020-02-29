В Ульяновской области число пострадавших в ДТП выросло до 16 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области выросло до 16 человек, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Уточняется, что в больницу доставлены пятеро детей и одна беременная женщина. Еще 10 человек были отпущены после осмотра врачами. В тяжелом состоянии остаются два человека, они получили перелом позвоночника и многочисленные травмы.

Как сообщили в УМВД по Ульяновской области, в автобусе находились 26 детей и трое взрослых. Около 7.30 часов в Кузоватовском районе Ульяновской области произошло опрокидывание автобуса Higer, перевозившего футбольную команду из рабочего поселка Новоспасское в Ульяновск.

Расследование ДТП взяло под контроль руководство прокуратуры Ульяновской области. Проводится проверка исполнения законодательства об организации и осуществлении перевозки группы детей.