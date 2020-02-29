Врач футбольного клуба «Уфа» спас жизнь человеку в самолете

При перелете из Испании в Москву врач футбольного клуба "Уфа" Ильшат Жданов вовремя оказал медицинскую помощь одной из пассажирок. Об этом сообщают Вести.ru.

Женщине стало плохо вскоре после взлета. Бортпроводники воздушного судна тут же обратились к врачу футбольной команды с просьбой о помощи, иначе пришлось бы совершить экстренную посадку. Ильшат Жданов, конечно, не мог отказать и оказал неотложную помощь пассажирке.

После благополучной посадки в Москве женщину увезли в больницу.

Кстати, это уже не первый случай, когда врачи ФК "Уфа" оказываются в нужное время и в нужном месте. Так 12 января они оказали неотложную помощь молодому пассажиру самолета, летевшего на Кипр, куда футболисты направлялись на тренировочные сборы.