Врачи спасли кисть пострадавшему в ДТП под Ульяновском мальчику

Подросток, находящийся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Ульяновской области, прооперирован и сейчас в реанимации. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Ульяновской областной детской клинической больницы Ксения Ракитанская.

В ДТП с автобусом на территории региона пострадали 16 человек. По информации прокуратуры региона, госпитализировали пять детей и сопровождавшую их женщину.

Проводивших операцию врачей удаленно консультировал доктор Леонид Рошаль, о чем сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Морозов.

"В конце рабочего дня с разрешения врачей навестили юных спортсменов, которые пострадали сегодня в ДТП с автобусом. С самого утра этот случай на моем контроле. Держу связь со всеми ответственными лицами, детально разбираем эту аварию. Будем надеяться на лучшее. Консультации удаленно дает доктор Рошаль", - написал глава региона.

Мальчику, который сильно пострадал, врачи пришили оторванную кисть руки. Операция длилась три часа.

Напомним, что ДТП произошло в субботу утром у поселка Порецкое в Ульяновской области. Автобус, перевозивший юных футболистов "Нефтяника" из райцентра Новоспасское, съехал в кювет и перевернулся.

Автобус не является рейсовым и принадлежит футбольному клубу, который базируется в Новоспасском.