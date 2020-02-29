Новости

В Иране обвинили США в распространении коронавируса в стране 20:53
Миллиарды устройств оказались под угрозой из-за чипов Wi-FI 20:48
Яхта "Сибирь" попала в беду в самом опасном в мире проливе Дрейка 20:46
В Южной Корее объяснили большое число инфицированных Covid-19 20:42
Врачи спасли кисть пострадавшему в ДТП под Ульяновском мальчику 20:41
Арбитр Турбин удалил Семина в первом тайме матча "Зенит" - "Локомотив" 20:18
Абэ призвал не верить слухам о нехватке туалетной бумаги в Японии 19:54
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану 19:45
На переобучение молодых мам и пожилых людей направили более 7 млрд рублей 19:35
Тедеско признался, что "Спартаку" немного повезло в матче с "Динамо" 19:30
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Эквадоре 19:28
Гибель людей от сухого льда попала на видео 19:25
Пушков прокомментировал слова Пристайко о прощении бывших врагов 19:19
Украинские националисты распылили газ во время судебного заседания 18:25
Россиянина спасли из-под лавины на горнолыжном курорте в Болгарии 18:18
В Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо" 18:13
МИД указал на важность мирного соглашения между США и талибами для РФ 18:08
Дзюба не попал в заявку "Зенита" на матч против "Локомотива" 18:07
Вильфанд: Невероятный рекорд установила нынешняя зима в Москве 17:51
Отец актера Дмитрия Марьянова подал в суд на своего внука и вдову сына 17:15
США и "Талибан" подписали мирное соглашение 17:06
В первый день работы "Остров Мечты" уже посетили около 40 тыс. гостей 16:45
Погиб первый советский чемпион мира по велогонкам на шоссе Андрей Ведерников 16:45
В Чечне росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами и СВУ 16:41
Власти Хубэя впервые опубликовали отчет об уровне опасности коронавируса 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 20:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи спасли кисть пострадавшему в ДТП под Ульяновском мальчику

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Подросток, находящийся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Ульяновской области, прооперирован и сейчас в реанимации. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Ульяновской областной детской клинической больницы Ксения Ракитанская.

В ДТП с автобусом на территории региона пострадали 16 человек. По информации прокуратуры региона, госпитализировали пять детей и сопровождавшую их женщину.

Фото: МЧС РФ по Ульяновской области
В Ульяновской области попал в ДТП автобус с юными футболистами

Проводивших операцию врачей удаленно консультировал доктор Леонид Рошаль, о чем сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Морозов.

"В конце рабочего дня с разрешения врачей навестили юных спортсменов, которые пострадали сегодня в ДТП с автобусом. С самого утра этот случай на моем контроле. Держу связь со всеми ответственными лицами, детально разбираем эту аварию. Будем надеяться на лучшее. Консультации удаленно дает доктор Рошаль", - написал глава региона.

Мальчику, который сильно пострадал, врачи пришили оторванную кисть руки. Операция длилась три часа.

Напомним, что ДТП произошло в субботу утром у поселка Порецкое в Ульяновской области. Автобус, перевозивший юных футболистов "Нефтяника" из райцентра Новоспасское, съехал в кювет и перевернулся.

Автобус не является рейсовым и принадлежит футбольному клубу, который базируется в Новоспасском.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область ПФО Ульяновская область Ульяновск

Главное сегодня

США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа