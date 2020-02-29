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29.02.2020 14:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Верколе тысяча люд­ей пришла на премьеру видеокниги "Братья и сестры"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
29 февраля в день столетнего юбилея классика русской прозы Федора Абрамова в его родной деревне Верколе и в райцентре - селе Карпогоры - собралось больше тысячи гостей: приехали друзья, единомышленники и самые верные читатели Федора Александровича из разных уголков России и зарубежья.
Фото: Татьяна Сухановская/РГ Фото: Татьяна Сухановская/РГ
Фото: Татьяна Сухановская/РГ

Сегодня в зимней избе крестьянина Иняхина - она относится к Архангельскому краеведческому музею - состоялась премьера видеокниги "Братья и сестры", созданной правительством области и театром драмы имени Ломоносова при поддержке "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.рф. В этот же день премьерные показы видеокниги "Братья и сестры" прошли в Доме народного творчества села Карпогоры, а также в открывшемся после ремонта Веркольском доме культуры.

Фото: Павел Кононов/РГ
В России и за рубежом открылись выставки к столетию Федора Абрамова

Напомним: презентация фильма состоялась в медиацентре "Российской газеты" 25 февраля. Строки самого знаменитого романа писателя "Братья и сестры" читают в нем актеры Малого драматического театра Льва Додина, Архангельского драмтеатра, телеведущие Алена Горенко и Борис Корчевников, губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава НАО Александр Цыбульский, парламентарии Поморья Иван Новиков, Ирина Фролова, Александр Новиков.

Но главные "актеры" - более двухсот поклонников творчества Абрамова из Архангельска, Нарьян-Мара, Москвы, Петербурга и даже Нью-Йорка. Причем самые громкие овации зрителей во время премьеры фильма заработали жители Верколы, прочитавшие строки из романа с неповторимым северо-русским говором, который в полной мере не может воспроизвести ни один актер:

"А тут как-то слышу, бабы говорят: "Катерина у нас актив…" А я-то, дура, и не заметила, как активом стала" - читает книгу жительница Верколы Татьяна Иняхина.

Фото: Татьяна Сухановская/РГ

Кстати, дом крестьянина Иняхина, ставшего прототипом рассказа Федора Абрамова "Последний старик деревни", только что открылся после реставрации: в нем - изба летняя, зимовка с русской печью, огромная повесть, на которое также будут открыты выставки. Премьера книги шла в доме Иняхина непрерывно - в течение всего праздничного дня.

- Хорошо читают - красиво, грамотно. Вот, пришла - кажного чтеца слушаю с самого начала, - рассказала корреспонденту "Российской газеты" Людмила Дрочнева - старожил Верколы, знавшая Федора Александровича лично.

- Мы хотим назвать дом Иняхина "Братья и сестры": в нем герои Абрамова будут жить постоянно - в экспозиции музея, которая разместится в четырех комнатах, - говорит директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова. - Таким образом в Верколе появится новое музейное пространство.

В Архангельске вручили премии имени Федора Абрамова

А центральным событием Дней Федора Абрамова в Верколе стало шествие к могиле Федора Александровича.

- То, о чем просила нас вдова Абрамова, Людмила Крутикова, перед уходом выполнено - переиздали его "Чистую книгу", издали публицистику Абрамова, провели достойно праздник столетия со дня рождения. Беспокоит судьба продающейся квартиры Федора Александровича в Петербурге - очень хотелось бы, чтобы там открылся музей. Конечно, Людмила Владимировна очень хотела, чтобы была обустроена Веркола. Это во многом сегодня удается, - сказал Игорь Орлов в Доме культуры, открывшемся во время праздника после капитального ремонта.

Кстати, в Верколе в эти дни работает юбилейная станция архангельских радиолюбителей R100Fa (Федор Абрамов) - на связь с нею выходят люди со всего мира. Утром с помощью азбуки Морзе и микрофонов радиолюбители общались с японцами, канадцами, американцами. Право работать в эфире с абрамовская позывными в Архангельской области радиолюбители получат течение месяца.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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