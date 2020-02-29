Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб

В Наримановском районе Астраханской области спасатели обнаружили место крушения вертолета. По данным ГУ МЧС по региону, найден пилот, он погиб.

Отмечается, что вертолет упал в труднодоступном месте. Сейчас там работают все экстренные службы, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону. Туда же отправились и представители администрации Наримановского района.

Напомним, сообщение о падении частного вертолета поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в пятницу, в 20.13 мск. Причины происшествия пока неизвестны.