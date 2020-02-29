Reuters: Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции, чтобы обсудить вопрос контроля над вооружениями. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме.

По его данным, Трамп хочет использовать данную встречу лидеров пяти стран-членов Совета безопасности ООН, чтобы добиться прогресса по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином, пишет РИА Новости. Дата проведения возможной встречи глав пяти государств пока неизвестна.

Ранее российский президент, выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, предложил созвать саммит стран-основателей ООН. Лидерам Китая, США, Франции и Великобритании были направлены соответствующие послания. Инициативу Владимира Путина поддержали в КНР и Франции. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что предложение взято в проработку американской стороной.