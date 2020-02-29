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29.02.2020 01:29
Рубрика: Власть

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за снижения цен на нефть. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, подчеркнув, что бюджет нашей страны защищен от колебаний нефтяных цен благодаря созданным резервам.

Фото: Pixabay
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По его словам, даже если представить стоимость барреля около 30 долларов, то "мы четыре года профинансируем спокойно наши расходы", - цитирует министра РИА Новости. Силуанов отметил, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля, но глобальные изменения по нефти не могут не повлиять на курсовые соотношения.

При этом глава Минфина выразил уверенность, что цены на нефть не будут долго низкими, а дальнейшая судьба нефтяных котировок - это вопрос взаимодействий России с ОПЕК.

Ранее сообщалось, что цены на нефть снижаются в пределах четырех процентов. Так, на лондонской бирже ICE майские фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 49,66 доллара за баррель. В последний раз такое падение наблюдалось летом 2017 года. Влияние на котировки оказывают данные о распространении коронавируса. Восстановлению цен может способствовать решение комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи.

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