Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.02.2020 09:16
Рубрика: Видео

Слепил из того, что было: индус собрал из хлама Volkswagen "Жук"

Текст: Вадим Давыденко

Эта история словно взята из классического индийского кино: он любил ее и был беден, а она была прекрасна и недоступна. Он долго вздыхал и любовался ею на расстоянии, не имея и шанса на взаимность, а потом решился на поступок и... И вот теперь она - его, классическая модель Volkswagen Käfer ("Жук"), легенда немецкого автомобилестроения. Разве можно было не любить ее и не хотеть?

С детства Ракеш Бабу из индийского города Чертала мечтал о классическом "Жуке", но никогда не видел эту машину живьем, что, впрочем, никак не мешало пылким чувствам. Поэтому когда юноша решил собрать автомобиль мечты своими руками - а по профессии он автомеханик - то вдохновляться приходилось картинками из Сети.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: владелец Mazda нашел под капотом пригревшуюся кобру

Не стоит строго судить Ракеша за некоторые отличия реплики от оригинала, ведь материалом для работы послужил разный хлам из мастерской отца и с ближайшей свалки металлолома - рамы от мотоцикла, колеса моторикши, запчасти от авто местных производителей и т.д.

Спустя всего полгода и 400 с лишним долларов наш герой стал обладателем уникальной машины, и если то, что он испытал при этом - не счастье, то что такое счастье в принципе? Он не сводит с нее влюбленных глаз и нежно гладит руль, она в ответ благодарно сверкает свежепокрашенным и навощенным кузовом...

Впрочем, теперь у Ракеша есть новая цель - Lamborghini. И, зная богатство индийских свалок и изобретательность нашего героя, уже через год можно будет увидеть его на улицах Чертала за рулем собственного спорткара, собранного из старых велосипедов, сломанной швейной машинки и газонокосилки. Тысячи долларов за глаза должно хватить.

Обогнать любой ценой: Camaro спихнул с трассы мешавшие ему пикап и фуру
Chery объяснила, почему ее новый кроссовер не будет ржаветь
#видео #авто