Слепил из того, что было: индус собрал из хлама Volkswagen "Жук"

Эта история словно взята из классического индийского кино: он любил ее и был беден, а она была прекрасна и недоступна. Он долго вздыхал и любовался ею на расстоянии, не имея и шанса на взаимность, а потом решился на поступок и... И вот теперь она - его, классическая модель Volkswagen Käfer ("Жук"), легенда немецкого автомобилестроения. Разве можно было не любить ее и не хотеть?

С детства Ракеш Бабу из индийского города Чертала мечтал о классическом "Жуке", но никогда не видел эту машину живьем, что, впрочем, никак не мешало пылким чувствам. Поэтому когда юноша решил собрать автомобиль мечты своими руками - а по профессии он автомеханик - то вдохновляться приходилось картинками из Сети.

Не стоит строго судить Ракеша за некоторые отличия реплики от оригинала, ведь материалом для работы послужил разный хлам из мастерской отца и с ближайшей свалки металлолома - рамы от мотоцикла, колеса моторикши, запчасти от авто местных производителей и т.д.

Спустя всего полгода и 400 с лишним долларов наш герой стал обладателем уникальной машины, и если то, что он испытал при этом - не счастье, то что такое счастье в принципе? Он не сводит с нее влюбленных глаз и нежно гладит руль, она в ответ благодарно сверкает свежепокрашенным и навощенным кузовом...

Впрочем, теперь у Ракеша есть новая цель - Lamborghini. И, зная богатство индийских свалок и изобретательность нашего героя, уже через год можно будет увидеть его на улицах Чертала за рулем собственного спорткара, собранного из старых велосипедов, сломанной швейной машинки и газонокосилки. Тысячи долларов за глаза должно хватить.