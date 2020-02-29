Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова

Руководство Союза биатлонистов России, спустя почти неделю после обысков у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира по биатлону в Италии, отправило письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием объяснить, почему организация не защищает права одного из своих членов. Также в письме говорится, что в бездействии IBU можно заметить желание повлиять на результат соревнований. На сайте Союза биатлонистов России опубликованы выдержки из письма.

В СБР считают произошедшее грубым нарушением не только собственных прав, но также уверены, что произошло "попрание самих принципов Biathlon Family, а также правил и норм международного спортивного и олимпийского движения".

"С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей Международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ", - говорится в тексте письма.

Также говорится о том, что сборная России, являясь полноправным членом IBU, не получила никакой поддержки от официальных лиц. А в действиях организации наблюдалось желание повлиять на исход соревнований.

"Ни оргкомитет соревнований, ни члены Исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов - дабы смягчить атмосферу вокруг сборной России. Союзу биатлонистов России не было разъяснено - какие именно статьи и положения Конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных? В действии (а точнее - бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия", - говорится в письме.

СБР попросил руководство IBU выразить свою официальную позицию по факту произошедшего, учитывая тот факт, что единственное нарушение со стороны российской стороны - неправильная аккредитация у тренера Касперовича, является административным нарушением и никак не тянет на уголовное преследование.