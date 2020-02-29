Три футболиста итальянского клуба заразились коронавирусом

Итальянский футбольный клуб серии С "Пьянезе" сообщил о том, что три игрока заразились коронавирусом.

Первый футболист "Пьянезе" был госпитализирован в инфекционное отделение больницы Сиены, сообщает пресс-служба клуба. Чуть позже диагноз коронавирус был подтвержден еще у двоих игроков, которые находятся дома на карантине.

Помимо этого аналогичный диагноз был поставлен и одному сотруднику клуба, который также был отправлен в больницу. Все игроки, сотрудники и руководители клуба в настоящее время находятся на 15-дневном карантине.

"Пьянезе" - один из аутсайдеров третьего дивизиона итальянского футбола, после 27 туров находится на 19-й позиции.

Ранее из-за угрозы коронавируса ряд матчей следующего тура серии А было решено проводить без зрителей. В Италии в настоящее время диагноз подтвержден почти у 900 человек. Количество жертв достигло отметки 21 человек.