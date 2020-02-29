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29.02.2020 12:25
Рубрика: Спорт

Три футболиста итальянского клуба заразились коронавирусом

Текст: Максим Домчев

Итальянский футбольный клуб серии С "Пьянезе" сообщил о том, что три игрока заразились коронавирусом.

Фото: REUTERS
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Первый футболист "Пьянезе" был госпитализирован в инфекционное отделение больницы Сиены, сообщает пресс-служба клуба. Чуть позже диагноз коронавирус был подтвержден еще у двоих игроков, которые находятся дома на карантине.

Помимо этого аналогичный диагноз был поставлен и одному сотруднику клуба, который также был отправлен в больницу. Все игроки, сотрудники и руководители клуба в настоящее время находятся на 15-дневном карантине.

"Пьянезе" - один из аутсайдеров третьего дивизиона итальянского футбола, после 27 туров находится на 19-й позиции.

Ранее из-за угрозы коронавируса ряд матчей следующего тура серии А было решено проводить без зрителей. В Италии в настоящее время диагноз подтвержден почти у 900 человек. Количество жертв достигло отметки 21 человек.

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4,7 тысячи
Спорт Футбол Игроки и тренеры В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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