В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения "Защитник 2020" (DEFENDER 2020), на которых предстоит отработать переброску американских войск в Европу, сообщил министр национальной безопасности Мариуш Блащак.

"В них примет участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США", - написал министр в Twitter. По его словам, первые американские солдаты уже пересекли польскую границу.

По данным правительственного центра безопасности Польши, основной целью маневров является проверка способности американской армии к переброске сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе. Военная техника будет доставлена на судах, а затем перевезена через территорию Германии и Польши до стран Балтии наземным транспортом в районы маневров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил беспокойство наращиванием потенциала НАТО у границ России. По его словам, масштабы деятельности военного блока уже вышли за рамки необходимой самообороны. Эта линия усугубляет дефицит доверия и ведет к росту напряженности в отношениях. "Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков", - заявил Лавров в интервью "Российской газете".