В Совфеде прокомментировали результаты исследования тела умершего от COVID-2019

Только дальнейшее исследование тела первого скончавшегося в Китае предположительно от коронавируса пожилого человека может дать более детальную картину причин гибели пациента. Такую точку зрения высказала "Российской газете" член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

Ранее стало известно, что китайские врачи обнародовали результаты патологоанатомической экспертизы тела 85-летнего мужчины, который предположительно стал первой жертвой коронавирируса нового типа COVID-2019. Госпитализирован пациент был еще в январе с множественным инфарктом мозга. При этом во время госпитализации у больного не было температуры, кашля и других симптомов, свойственных пневмонии. Только на 10-й день после госпитализации у него появился дискомфорт в горле в виде зуда, начала повышаться температура. Компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов в обоих легких.

Коронавирус был диагностирован у больного на 13-й день после госпитализации. Еще через неделю повторная томография легких показала дальнейшее распространение очагов инфекции в легких. Смерть пациента наступила на 28-й день после госпитализации. Как говорилось в заключении после проведения патологоанатомической экспертизы, причиной гибели пациента стала пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность.

Но пока неясно, поражает ли вирус другие внутренние органы. Умерший пожилой человек имел другие патологии, поэтому требуются дополнительные исследования.

В этой истории пока много неясного. Где человек заразился инфекцией - вне пределов клиники или уже находясь в ней? И как связан инфаркт мозга с дальнейшими событиями? Ведь если нарушается кровоснабжение мозга могут пострадать и легкие.

"Инфаркт мозга является одной из основных причин смерти людей. Смертность от инфаркта мозга занимает второе место после смертности от ишемической болезни сердца. И в последнее время этот показатель неуклонно растет", - отметила Татьяна Кусайко.