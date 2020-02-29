В Совфеде прокомментировали результаты исследования тела умершего от COVID-2019

Новости

Reuters: Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями 04:12
Профессор из Приморья назвал условие восстановление экономики КНР 04:06
В Монако выявлен первый случай заражения коронавирусом 03:49
Мартовский саммит АСЕАН и США отменен из-за коронавируса 02:49
Демократы призвали Трампа не выходить из Договора по открытому небу 02:27
Небензя: Армия Сирии имеет полное право отвечать на атаки террористов 01:55
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть 01:29
Число погибших на дне рождения блогера в Москве выросло до трех человек 01:02
Во Франции из-за коронавируса закрыли базу ВВС 00:44
США подпишут мирное соглашение с талибами 00:23
"Динамо" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ 00:05
Уголовное дело возбудили в Москве после гибели людей в бассейне 28.02.2020
Минприроды озвучило концепцию утилизации упаковки производителем 28.02.2020
Командное судно плавучего космодрома "Морской старт" вышло из США в РФ 28.02.2020
Тимошенко заявила о спланированной политике уничтожения страны 28.02.2020
Комиссия ООН по разоружению вновь не работает из-за визовых проблем РФ 28.02.2020
Ставка по ипотеке обновила исторический минимум, опустившись ниже 9% 28.02.2020
В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов 28.02.2020
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек 28.02.2020
В Париже из-за пожара эвакуировали пассажиров Лионского вокзала 28.02.2020
Рынок смартфонов упадет на 10,6% в первом полугодии 2020 года 28.02.2020
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе 28.02.2020
При крушении вертолета в Астраханской области погиб человек 28.02.2020
В Москве топ-менеджер устроила дебош в такси 28.02.2020
Под Астраханью потерпел крушение вертолет 28.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 03:22
Рубрика: В мире

В Совфеде прокомментировали результаты исследования тела умершего от COVID-2019

Текст: Ольга Игнатова
Только дальнейшее исследование тела первого скончавшегося в Китае предположительно от коронавируса пожилого человека может дать более детальную картину причин гибели пациента. Такую точку зрения высказала "Российской газете" член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

Ранее стало известно, что китайские врачи обнародовали результаты патологоанатомической экспертизы тела 85-летнего мужчины, который предположительно стал первой жертвой коронавирируса нового типа COVID-2019. Госпитализирован пациент был еще в январе с множественным инфарктом мозга. При этом во время госпитализации у больного не было температуры, кашля и других симптомов, свойственных пневмонии. Только на 10-й день после госпитализации у него появился дискомфорт в горле в виде зуда, начала повышаться температура. Компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов в обоих легких.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого"

Коронавирус был диагностирован у больного на 13-й день после госпитализации. Еще через неделю повторная томография легких показала дальнейшее распространение очагов инфекции в легких. Смерть пациента наступила на 28-й день после госпитализации. Как говорилось в заключении после проведения патологоанатомической экспертизы, причиной гибели пациента стала пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность.

Но пока неясно, поражает ли вирус другие внутренние органы. Умерший пожилой человек имел другие патологии, поэтому требуются дополнительные исследования.

В этой истории пока много неясного. Где человек заразился инфекцией - вне пределов клиники или уже находясь в ней? И как связан инфаркт мозга с дальнейшими событиями? Ведь если нарушается кровоснабжение мозга могут пострадать и легкие.

"Инфаркт мозга является одной из основных причин смерти людей. Смертность от инфаркта мозга занимает второе место после смертности от ишемической болезни сердца. И в последнее время этот показатель неуклонно растет", - отметила Татьяна Кусайко.

В мире Восточная Азия Китай Законодательная власть Совет Федерации Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Небензя: Армия Сирии имеет полное право отвечать на атаки террористов
В Совфеде прокомментировали результаты исследования тела умершего от COVID-2019
Reuters: Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Число погибших на дне рождения блогера в Москве выросло до трех человек
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях