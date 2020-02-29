Вышел русский трейлер "Лиги монстров"

Анимационная экшн-комедия "Лига монстров" (Rumble) обзавелась русским трейлером - ролик доступен на YouTube.

Речь там о мире, где "монстрический реслинг - обожаемый вид спорта, а монстры-спортсмены - настоящие звезды". По центру истории - девушка Винни, которая мечтает пойти по стопам отца и начинает тренировать своего монстра, милаху, но аутсайдера.

И теперь этому бедолаге "предстоит пройти непростой путь под руководством юной и суровой наставницы, чтобы стать чемпионом". Словом, всё по канону.

Режиссер - дебютант Хамиш Грив, сценаристы - Этан Коэн ("Бивис и Батт-Хед", "Царь горы", "Американский папаша", "Идиократия", "Моя жена - умственно отсталая") и Мэтт Либерман (прошлогодняя "Семейка Аддамс").

На оригинальной озвучке - Уилл Арнетт ("Рататуй", "Гадкий я"), Терри Крюс, Джеральдин Висванатхан ("Чудотворцы", "Конь БоДжек"), настоящий рестлер Джо Аноаи, Бен Шварц.

Российская премьера - 30 июля.