Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на четвертое марта внеочередное заседание Верховной рады. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба парламента.

Согласно распорядку работы Рады, в этот день состоится утреннее заседание, а после обеда депутаты продолжат работу в комитетах, комиссиях и фракциях, пишет ТАСС. Тема внеочередного заседания не озвучивается, однако, по данным ряда СМИ, такое решение принято в связи с запланированными кадровыми изменениями в правительстве.

Позже офис украинского президента сообщил, что Зеленский просит спикера Рады включить в повестку дня некоторые проекты законов, а также вопросы по кабинету министров.

Ранее сообщалось, что рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов. Об этом свидетельствуют данные украинского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова. Больше всего украинцы не доверяют государственному аппарату в целом, то есть чиновникам (77 процентов), судебной системе (76 процентов), коммерческим банкам (71,5 процента).