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01.03.2020 18:20
Рубрика: Экономика

Турфирмы просят государство о помощи

Текст: Евгений Гайва
Прекращение продаж туров сразу в несколько стран грозит туроператорам миллиардными потерями. Первыми жертвами могут стать фирмы, работающие на итальянском направлении.
Сейчас в Италии находится 30 тысяч российских туристов. Фото: EPA Сейчас в Италии находится 30 тысяч российских туристов. Фото: EPA
Сейчас в Италии находится 30 тысяч российских туристов. Фото: EPA

В январе туроператоры лишились китайского рынка, в феврале - Италии, Южной Кореи и Ирана. В случае закрытия других направлений индустрия понесет серьезные потери.

Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
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Возвраты приобретенных туров в Италию угрожают стабильности всей туристкой отрасли, заявляют в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По оценке АТОР, от коронавируса российские туроператоры уже потеряли 27 млрд рублей с учетом выплат туристам денег за возвращенные туры. Но в этой сумме еще нет потерь на итальянском направлении. Так что убытки могут вырасти в разы. Кроме того, если ситуация не нормализуется в течение весны, речь пойдет об огромных суммах неполученной прибыли. В Италии, как и в Китае, отдыхали ежегодно около миллиона россиян.

В случае возникновения на каком-то направлении угрозы безопасности жизни и здоровья туроператоры не имеют права удерживать фактически понесенные расходы или применять норму о форс-мажоре, хотя авиакомпании и страховщики - могут.

При угрозе безопасности жизни в какой-либо стране туроператоры не имеют права удерживать фактически понесенные расходы или применять норму о форс-мажоре

Российский союз туриндустрии и АТОР обратились с письмами к вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой, в Минэкономразвития и Ростуризм. В РСТ просят оказать поддержку туроператорам, работающим на закрытых направлениях, и содействие в возврате средств от партнеров как за рубежом, так и в России. АТОР также обращалась с просьбой о компенсации убытков, а сейчас попросила оценить продолжительность введенных мер, чтобы сократить количество обращений по поводу аннуляции туров с вылетами в более поздние даты.

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