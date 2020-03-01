Большунов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит воскресную эстафету.

В субботу Большунов занял второе место в гонке с раздельным стартом на 15 км и упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира, опережая норвежцев Йоханнеса Клебо и Пола Голберга.

Однако в воскресной эстафете Большунов не выступит. Об этом спортсмен заявил после финиша гонки на 15 км.

"Не приму участия в завтрашней эстафете", - цитирует Большунова РИА Новости.

В составе команды Россия-1 побегут: Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Квартет второй команды составят: Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.