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01.03.2020 04:10
Рубрика: Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию не отменят из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Монреале с 16 по 22 марта не будет отменен из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев, варианты с переносом соревнований не рассматриваются.
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В ISU сообщили, что пристально следят за ситуацией с коронавирусом и исполнят все предписания со стороны Всемирной организации здравоохранения и других органов, но на данный момент все соревнования пройдут согласно расписанию.

Ранее был оглашен состав сборной России на ЧМ-2020. В женском одиночном катании выступят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. У мужчин - Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.

В парном катании Россию представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию - 2020

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