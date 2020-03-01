Чемпионат мира по фигурному катанию не отменят из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Монреале с 16 по 22 марта не будет отменен из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев, варианты с переносом соревнований не рассматриваются.

В ISU сообщили, что пристально следят за ситуацией с коронавирусом и исполнят все предписания со стороны Всемирной организации здравоохранения и других органов, но на данный момент все соревнования пройдут согласно расписанию.

Ранее был оглашен состав сборной России на ЧМ-2020. В женском одиночном катании выступят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. У мужчин - Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.

В парном катании Россию представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.