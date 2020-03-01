Черный список. За какие нарушения ПДД лишают прав

Лишение водителя права управления транспортным средством - одно из наиболее строгих наказаний за нарушение ПДД. Законодательство в области дорожного движения меняется часто, поэтому ответственный автомобилист должен быть в курсе последних изменений. Поговорим о том, в каких случаях и за какие нарушения законы предусматривают лишение водительского удостоверения.

В части 2 статьи 12.2 КоАП РФ говорится, что за управление автомобиля без номеров водителя могут лишить прав в срок от одного до трех месяцев. В качестве альтернативного наказания возможен штраф в размере 5000 рублей. Такие же меры наказания предусмотрены и для автомобилиста, который ездит на машине "без установленных на предусмотренных местах" регистрационных знаков или с видоизмененными номерами. Если на автомобиле есть устройства, которые видоизменяют номера или мешают их правильно идентифицировать, водителя накажут лишением прав или наложат штраф.

В части 3 статьи 12.5 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 6 до 12 месяцев (а в некоторых случаях и до 1,5 года, и до двух) за езду на автомобиле, оборудованном специальными световыми и звуковыми приборами и приспособлениями (речь не идет, конечно же, об охранной сигнализации). Если автомобилист использует машину, на которую незаконно были нанесены цветографические схемы оперативных служб, его могут лишить прав на управление авто в срок от одного года до 1,5 лет.

Лишение прав предусмотрено и за езду в состоянии алкогольного опьянения. Так, в части 1 статьи 12.8 КоАП РФ говорится, что если при управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водитель не совершил уголовно наказуемых нарушений, то его лишат прав на срок от 1,5 до 2 лет. Вместе с этим нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Такое же наказание предусмотрено за передачу управления автомобилем человеку в пьяном состоянии.

За превышение скорости на 60 км/ч и более (до 80 км/ч) водителя теперь наказывают лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Альтернативой может быть штраф на 2000 - 2500 рублей. Если разрешенная скорость была превышена более чем на 80 км/ч, наказанием станет лишение прав на полгода или выплата 5000 рублей в качестве штрафа. Если водитель попался на повторном превышении, он распрощается с правами на целый год.

Существуют и правила проезда по железнодорожному переезду, за нарушение которых предусмотрено лишение водительских прав. Речь идет о таких нарушениях как пересечение железнодорожных путей в неустановленном месте, выезд на переезд, когда он закрыт шлагбаумом, а также остановка на путях. За эти проступки могут лишить водительского удостоверения в срок на 3-6 месяцев, за повторное нарушение - на срок до года.

За выезд на встречную полосу движения или на встречные трамвайные пути, а также за проезд на красный сигнал светофора или за езду "под кирпич" водителю грозит лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев (в качестве альтернативы возможна выплата 5000 рублей штрафа). Кстати, если водитель повторно совершит выезд на встречную полосу или же повторно попадется на езде под "кирпич", то лишится своего удостоверения на целый год.

Также остаться без удостоверения водитель может, если будет мешать проезду скорой помощи или автомобилю со спецсигналами. В этом случае наказанием может стать или штраф от 3 до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до одного года.

Первая часть статьи 12.24 КоАП РФ говорит также, что, если водитель совершил нарушение ПДД "или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего", то лишится прав на срок от 1 до 1,5 года. Если здоровью потерпевшего был нанесен вред средней тяжести, то этот срок составит от полутора до двух лет. В первом и во втором случаях альтернативным взысканием может стать штраф от 2 до 5 тыс. рублей или от 10 до 20 тыс. рублей соответственно.

Если водитель отказывается от медицинского освидетельствования в тех случаях, когда требования пройти такую проверку законны, то его могут лишить прав на 1,5 или 2 года или назначить штраф в размере 30 тыс. рублей. А если автомобилист оставил место ДТП, участником которого он же и являлся, то его лишат удостоверения на срок от полутора до 2 лет или, по выбору суда, наложат административный арест на срок до 15 суток.

Добавим, что, если водитель, которого лишили прав на управление автомобиля, совершит повторные нарушения ПДД, его ожидают еще более серьезные последствия, штрафы в увеличенном размере, а порой и административный арест.