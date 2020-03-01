В Поднебесной из-за коронавируса в конце января - начале февраля приостановил работу ряд заводов, собирающих электронику не только для Xiaomi, Apple, но и других известных брендов. Производства расположены в относительной близости от города Ухань - очага вируса. Когда власти закрыли предприятия на карантин, появились прогнозы, что из-за перебоев с поставками электроники уже в марте может возникнуть дефицит, который приведет к повышению цен.

Крупные российские ретейлеры уверяют, что пока проблемы нет. "М.Видео" и "Эльдорадо" сейчас располагают широкой линейкой товаров и запасами, отвечающими текущему спросу, сообщили "РГ" в пресс-службе объединенной сети. "Цены мы не меняли, более того, проводим плановые акции и распродажи", - уточнил представитель компаний. В пресс-службе "Связного" также заверили, что ретейлер имеет достаточные запасы продукции, дефицита не ожидают, сейчас все поставки выполняются согласно обязательствам партнеров.

По словам Константина Десслера, директора по дистрибуции дивизиона "Бытовая техника и электроника" компании Merlion, китайские фабрики начали работать - производственные мощности запущены на 20-30%. "Основная проблема - запрет на перемещения между кантонами и городами, из-за этого притормозилось производство, - отмечает Десслер. - При хорошем прогнозе можно ожидать 100-процентное восстановление производства к маю, то есть продукция будет поступать на российский рынок в июле - августе. Дефицит товара в некоторых категориях возможен в низкий сезон, но надеемся, что низкий спрос скорректирует перекосы в товарном наполнении".

Китайские заводы начали работать, но мощности запущены лишь на 20-30%

Одним из самых популярных в мире электронных товаров остаются смартфоны. Их продажи бьют рекорды из года в год. Редкий сезон обходится без выхода на рынок очередного нового устройства. Коронавирус может внести коррективы в этот тренд, считают эксперты. Обычно производители представляют свои ключевые продукты, проводят их финальные испытания в феврале - марте. В этом году сроки, скорее всего, сдвинутся на более позднее время, считают аналитики International Data Corporation (IDC). По их прогнозам, в 2020 году мировые поставки смартфонов сократятся в штуках на 2,3%, а в первом полугодии упадут на 10,6%, ситуация начнет стабилизироваться с III квартала.