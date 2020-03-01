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01.03.2020 16:42
Рубрика: В мире

Фейковые новости о коронавирусе заполонили соцсети

Текст: Диана Ковалева

Всеобщий ажиотаж и паника, вызванные распространением нового типа коронавируса, стали благодатной почвой для ложных медицинских советов и фейковых новостей, которые буквально заполонили социальные сети разных стран.

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
ВОЗ: Медицинские маски не следует носить для профилактики заражения

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Гебреисус даже пожаловался: "Мы боремся не только с эпидемией, но еще и с инфодемией. Фейк-ньюс распространяются быстрее и гораздо проще, чем сам вирус, при этом являются не менее опасными, чем он". В сети то и дело появляются поддельные заявления об отставке министров здравоохранения (это, к примеру, произошло в Иране) или теории о том, что вспышку коронавируса вызвало внедрение в Китае системы 5G, якобы ведущей к лучевой болезни. Кто-то уверен, что вирус разработали в лаборатории, откуда он "вырвался", а по другой версии Covid-19 - это новый тип биологического оружия, созданного спецслужбами разных стран. Не упускают свой шанс на сенсацию и некоторые СМИ. Недавно шуму наделала выдуманная новость о закрытом на карантин публичном доме в Валенсии, где заболела одна из "сотрудниц".

Свою выгоду из сложившейся ситуации пытаются извлечь многие: начиная от производителей лекарств и заканчивая сторонниками теорий заговора. Бороться с рекламой "волшебных" витаминок, непроницаемых масок и прочей дезинформацией уже пообещали Facebook, Twitter, Google, Instagram и другие соцсети. К примеру, в Facebook заявили, что будут удалять все посты о Covid-19, которые, по мнению властей и главных медицинских организаций, вводят людей в заблуждение. А в Instagram, если пользователь захочет пройти по хэштегу #coronavirus, то на экране он увидит предложение посетить сайт ВОЗ или официальных ведомств страны, где он находится. Сама ВОЗ регулярно публикует информацию, развенчивающую особенно популярные в сети мифы. Так, недавно она вывесила на своем аккаунте в Twitter опровержение идеи о том, что чеснок или алкоголь отлично работают для профилактики коронавируса.

В мире Европа Швейцария Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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