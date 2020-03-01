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01.03.2020 16:55
Рубрика: Легковые авто

"Яндекс. Такси" введет рейтинг пассажиров

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

В "Яндекс.Такси" ввели рейтинг пассажиров. С февраля каждый клиент может посмотреть его в мобильном приложении.

Рейтинг составляется на основании оценок водителей за 40 последних поездок. Извозчики по пятибалльной шкале оценивают вежливость, пунктуальность пассажира, его отношение к машине, а также другие детали о заказе.

Агрегаторы не пустят на линию уставших таксистов

Персональный балл пассажира теперь виден в его профиле в приложении. Водители при выставлении оценок чаще всего обращают внимание на то, куда клиент вызывает машину и быстро ли выходит. Нередко случается, что такси приглашают на закрытую территорию. Или, скажем, в места, где парковаться запрещено. Правда, таких территорий в той же Москве, да и в других крупных городах - уйма. Поэтому водители просят заранее выходить или предупреждать об опоздании в чате.

Пока рейтинг ни на что не влияет, однако впоследствии сможет помочь в выявлении недобросовестных пассажиров.