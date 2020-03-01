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01.03.2020 15:55
Рубрика: В мире

Исследование опровергло выводы ОАГ о подтасовке на выборах в Боливии

Текст: Алексей Чуриков

Работники Центра экономических и политических исследований Массачусетского технологического университета США выпустили доклад, опровергающий утверждение Организации американских государств о подтасовках на президентских выборах в Боливии в 2019 году. Напомним, что, в частности, под давлением этой организации боливийское правительство вынуждено было подать в отставку, а президент страны Эво Моралес и вовсе бежать из страны.

Фото: AP Photo/Juan Karita
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В новом исследовании, где проведен анализ данных с прошлогодних выборов в Боливии, делается вывод о том, что распространенные ОАГ сведения о нарушениях в выборных процессах не находят своего подтверждения. В частности, нет никаких оснований полагать, что каким-то образом были внесены изменения в систему подсчета голосов. А именно так ОАГ подала информацию в своем докладе, сославшись на "необъяснимый" рост числа голосов в пользу Моралеса в период произошедшего сбоя в работе цифровой системы голосования.

Проведенные специалистами центра симуляции хода голосования подтверждают, что Моралес мог получить 10 процентов преимущества над своим конкурентом. И сбой в работе системы никак не мог на это повлиять. Джек Уильямс и Джон Кюриель, авторы исследования, считают весьма вероятным, что Эво Моралес выиграл в первом туре выборов в октябре 2019 года. "Как специалисты по честности выборов, мы полагаем, что статистические данные не подтверждают заявления о мошенничестве на выборах в Боливии в октябре", - заявили они в интервью для Washington Post.

По их мнению, ОАГ сделала заявления относительно предварительных результатов выборов без каких-либо оснований. "Моралес, похоже, шел к победе в первом раунде до прерывания предварительного подсчета. Результаты после возобновления подсчета соответствуют предыдущему тренду", - считает Джек Уильямс.

Напомним, что избирательная комиссия Боливии приостановила обработку итогов голосования в тот момент, когда были верифицированы 83,85 процента бюллетеней. В этот момент преимущество Моралеса над конкурентом Карлосом Мезой составляло 7,87 процента. Уже после возобновления подсчета выяснилось, что Моралес превысил 10 процентов разницы в голосах с Мезой, что обеспечило бы ему победу в первом туре голосования.

Занятая в последующие дни ОАГ позиция, базирующаяся якобы на "фактах о подтасовках" подогревала насильственные протесты по стране. "ОАГ грубо ввела в заблуждение средства массовой информации и общественность в отношении того, что произошло на выборах в Боливии. Развив тем самым сильное недоверие к избирательному процессу и его результатам", - заявил один из руководителей центра Марк Вейсброт, обвиняя ОАГ в безосновательности озвученных ею данных.

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Правительство Мексики, страны предоставившей Эво Моралесу политическое убежище, уже обратилось за разъяснениями в организацию. "Нам важно получить разъяснения от ОАГ, поскольку от этого зависит степень доверия к ней", - написал в Twitter высокопоставленный мексиканский дипломат Эфраин Гуадаррама.

Президент Аргентины Альберто Фернандес также отреагировал на появление нового исследования. "Как я и говорил ранее - верховенство закона в Боливии было нарушено действиями вооруженных сил и оппозиции. И все это при явном соучастии ОАГ, которая должна была обеспечить соблюдение принципов демократии", - написал Фернандес.

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