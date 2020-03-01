Италия объявила войну разносчикам фейковых новостей о коронавирусе

За минувшие выходные число инфицированных от коронавируса в Италии перешагнуло за 1 тысячу человек, от эпидемии умерли 29 и выздоровели 50 жителей Апеннин. Больше всего от коронавируса пострадала область Ломбардия, вторую позицию занимает Эмилия-Романья, на третьем месте - Венето.

Обновленные данные вынуждают итальянские власти принимать дополнительные меры, нацеленные как на "блокирование" эпидемии и фейковых новостей о ее распространении, так и на борьбу с нечистыми на руку торговцами, наживающимися на трагедии.

В отношении последних прокуратура Италии инициировала расследование по факту спекулятивных действий на рынке. Накануне прошли обыски в итальянских представительствах Amazon и eBay. Правоохранители также задерживают перекупщиков, которые на улице "с рук" продают маски по 10 евро. За последние недели маска неожиданно стала одним из главных "аксессуаров" и инструментов медийной пропаганды, которым воспользовался даже губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, вышедший в прямой эфир в соцсетях с ней на лице, после того, как стало известно о заражении одной из его помощниц. На фоне всеобщего ажиотажа (спрос на маски вырос за одну неделю на 400 процентов, - прим. "РГ") на одном из сайтов появилась медицинская маска от итальянского модного дома Fendi по баснословной цене, 190 евро. Как выяснилось, этот предмет находится в продаже уже много лет, но со вспышкой коронавируса его раскупили за считанные дни. Единственный крупный город, где маски не в ходу и нет пока массового психоза, это, как ни странно, Рим. Местные жители, включая меня, спокойно водят своих детей в школы и ездят на общественном транспорте без подобной защиты. Некоторые туристы тоже бодрятся, демонстрируя безличие к происходящему, особенно это касается россиян, которых по-прежнему довольно много в "вечном городе".

"Какой кайф гулять по Риму почти без туристов!", - подслушала я разговор двух соотечественниц, горделиво вышагивающих возле малолюдного Колизея без маски.

На протяжении последней недели итальянский Совмин работает в режиме нон-стоп, издавая один специальный декрет за другим. Одной из таких экстренных мер стало постановление о финансовой помощи районам, пострадавшим от коронавируса. В частности, речь идет о приостановлении платежей и налоговых обязательств в 11 городах, входящих в так называемую "красную зону". На последнем заседании было также решено продлить карантин для школ и университетов на севере Италии. Для того, чтобы не прерывать учебный процесс, школьники занимаются с учителями через видео-чаты и при помощи специальных приложений.

Если ситуацию в регионах властям удается худо-бедно держать под контролем, то с потоком лжи и недостоверной информации, льющейся со страниц итальянской, международной прессы и социальных сетей, им справиться удается с трудом. За примерами долго ходить не нужно. Чего стоит одна только новость, опубликованная MCN News. Этот портал взял и сообщил всему миру о положительных пробах на коронавирус у Папы и двух его помощников. Позже, новость, переполошившую весь мир, в Святом Престоле назвали "полным фейком".

В минувший четверг, выступая в Ассоциации иностранной прессы в Риме, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо также выразил озабоченность касательно масштабов распространения недостоверной информации, призвав журналистов проявить ответственность и рассказывать о реальном положении вещей в стране.

"Как только стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом на территории Италии, власти страны и представители научных кругов продемонстрировали максимальную прозрачность. Это лишь делает Италию страной, которой можно доверять. Тем не менее, в эти дни мы столкнулись с огромным количеством фейковой, некорректной информации касательно заразившихся, которая наносит колоссальный ущерб экономке страны (секторам туризма и бизнеса, бренду Made in Italy) и оказывает негативное воздействие на репутацию нашего научного сообщества. Ситуация дошла до этого, что мы вынуждены говорить уже не столько об эпидемии, сколько об инфодемии. Просим журналистов цитировать в своих материалах исключительно официальные сводки, распространяемые службой гражданской безопасности", - подчеркнул глава МИД Италии, пояснив, что заражения затрагивают лишь 0,05 процентов всей территории Италии, и что очагов коронавируса всего два, "а не 10 или 100, как порой преподносится".

Но нужно отдать должное итальянцам, они готовы разделить часть ответственности с пишущей братией. В последние дни я только и слышу самокритичные упреки от очень разных категорий населения - от университетских профессоров до домохозяек: "Мы-итальянцы своей истерией, выражающейся в опустошении супермаркетов и аптек, напугали весь мир. Теперь туристы к нам боятся приезжать, и он нас в других странах шарахаются как от чумы".

К счастью, среди жителей Апеннин нашлись и те, которые относятся к происходящему с разумной долей юмора и креатива, которая присуща, пожалуй, только итальянцам. Так для того, чтобы хотя бы немного снять напряжение, одна из кондитерских города Пьяченца (область Эмилия-Романья) придумала десерт под названием "коронавирус". А итальянский стрит-художник изобразил любовь времен коронавирусной эпидемии, изобразив пару, целующуюся в масках и держащую в руках дезинфицирующий гель. Автор сопроводил свою "картину" жизнеутверждающим хэштегом, #MilanoNonSiFerma (#МиланНеОстановится).

Подобные творческие самовыражения выглядят вполне оправдано и вовсе не кажутся пиром во время чумы, поскольку, наряду с плохими и фейковыми новостями из Италии приходят первые добрые весточки. Так, из римского госпиталя Спалланцани выписали накануне всех пациентов, а 2 марта, после недельного перерыва, вновь откроет свои двери миланский кафедральный собор Дуомо.