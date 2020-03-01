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01.03.2020 00:33
Рубрика: В мире

Папа Римский три дня не появлялся на публике из-за сильной простуды

Текст: Александр Саможнев

Папа Франциск отменил все официальные аудиенции третий день подряд. По свидетельствам очевидцев, он боролся с сильной простудой. Однако на фоне эпидемии коронавируса это привлекло внимание итальянской общественности, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, 83-летний понтифик, который в молодости потерял часть легкого из-за респираторного заболевания, никогда не отменял так много официальных мероприятий за семилетний период пребывания на престоле.

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В последний раз Франциск появился на публике в среду. Он кашлял и сморкался во время мессы. На следующий день папа отменил службу с римскими священниками, а в пятницу пропустил официальные аудиенции.

Пресс-служба Ватикана сняла некоторые опасения за здоровье папы. В заявлении говорилось, что он продолжает работать в своей резиденции в отеле Санта-Марта в Ватикане и принимает посетителей. В субботу, в том числе, состоялись частные встречи с главой епископской канцелярии Ватикана, послами Франциска в Ливане и Франции, а также с украинским архиепископом.

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